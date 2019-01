Gliedvorzeiger im Gebüsch

Am Mittwoch ging um 08.21 Uhr die Mitteilung über einen vermeintlichen Exhibitionisten bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein.

Wie durch den Mitteiler berichtet wurde, machte ihn eine bislang unbekannte Frau an der Bushaltestelle am Neu-Ulmer Donaubad in der Wiblinger Straße auf einen Mann aufmerksam, der mit entblößtem Genital in einem Gebüsch stand. Unmittelbar nachdem die Frau ihn angesprochen hatte, verließ der verdächtige Mann die Örtlichkeit. Eine Fahndung nach ihm verlief daraufhin negativ. Auch die Zeugin konnte nicht mehr angetroffen werden. Diese, sowie weitere Personen, die sich zur angegebenen Zeit an der Bushaltestelle aufgehalten haben und Angaben machen können, werden zur Klärung des weiteren Sachverhalts dringend gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel: 0731/8013-0 zu melden.