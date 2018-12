Gliedvorzeiger auf frischer Tat erwischt - Polizei weist jungem Mann fünf exhibitionistische Taten nach

Ein Gliedvorzeiger konnte am Freitag gegen 19.30 Uhr auf frischer Tat im Stadtteil Offenhausen in Neu-Ulm festgenommen werden. Es handelt sich bei dem Mann um einen 21-jährigen Rumänen. Ihm werden weitere fünf exhibitionistische Taten in den vergangenen Wochen in Offenhausen zur Last gelegt. Der junge Mann zeigte sich sichtlich schockiert über die Festnahme.

In den vergangenen zwei Wochen kam es zu mehreren Meldungen wegen eines Gliedvorzeigers, welcher Frauen in Neu-Ulm Offenhausen entgegentrat. Auf Grund dessen wurden umfangreiche Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm zur Ergreifung des Sittlichkeitstäters geführt. Der Tatverdächtige konnte daraufhin am vergangenen Freitag in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen gegen 19.30 Uhr auf frischer Tat in Neu-Ulm / Offenhausen festgenommen werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen 21-jährigen Rumänen, welcher in einer Arbeiterunterkunft in Neu-Ulm Pfuhl wohnhaft ist. Diesem konnten insgesamt fünf entsprechende Straftaten nachgewiesen werden. Der Tatverdächtige zeigte sich sichtlich schockiert über die Festnahme. Er verhielt sich geständig. Da sich der Tatverdächtige nur noch wenige Tage im Bundesgebiet aufhalten wird, wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens angeordnet. Nach Zahlung dieser Sicherheitsleistung wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.