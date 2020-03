Gisela Friedrichsen und Konstantin Wecker geben „Denkanstöße“

Die Gäste sind abermals hochkarätig, und abermals spannend ist auch das diesjährige Thema. Um „Intensität“ geht es bei den „Ulmer Denkanstößen“, um das „Glücksversprechen und seine Grenzen“. Vier Tage sind anberaumt im Ulmer Stadthaus, vom 11. bis 14. März. Die Veranstalter versprechen „Vorträge, Diskussionen und Kultur“. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind aber nicht möglich.

Seit 2008 finden die „Denkanstöße“ statt in Ulm. Nachdenk-Impulse gaben in diesem Rahmen bereits die beiden Star-Philosophen Peter Sloterdijk und Richard David Precht den Zuhörern mit auf den Weg. In diesem Jahr debattiert unter anderem der Barde Konstantin Wecker mit. Er begibt sich am Freitag 13. März, ab 17 Uhr auf die Suche nach dem „Wunderbaren“.

Mit von der Partie ist auch die renommierte Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen („Spiegel“, „Welt“). Sie ist am Samstag, 14. März, an der Reihe. In einem Impulsreferat geht sie ab 14 Uhr der Frage nach, was der Begriff „Intensität“ mit dem Recht zu tun hat.

Durchaus kritisch dürften sich die „Ulmer Denkanstöße“ mit der Jagd nach einem immer intensiveren Erleben auseinander setzen. Da passt der Ökonom Niko Paech ganz gut ins Referenten-Raster. Sein Thema, ebenfalls am 14. März: „Zeitknappheit als Wegbegleiter des Konsumwohlstandes.“ Das Streben nach Intensität, so schreiben die Veranstalter, berge auch „große Risiken“: Alles müsse perfekter, beschleunigter, produktiver, maximaler und optimierter werden. Die eiserne Logik maßloser Steigerung treibe das Versprechen der Moderne an eine Grenze: Überforderung, Erschöpfung, ja Zerstörung von Mensch und Natur, greifbar etwa in Phänomenen wie Freizeitstress, Burnout, Ausbeutung oder Umweltkrise seien die Folge.

Abgeschlossen wird das Forum von Verfassungs- und Steuerrechtler Paul Kirchhof. Breitere Bekanntheit erlangte der ehemalige Verfassungsrichter durch eine Schmähung Gerhard Schröders, der ihn im Wahlkampf einst als „Professor aus Heidelberg“ bezeichnet hatte. Kirchhofs Abschluss-Thema am 14. März, ab 17 Uhr: „Beherztes Leben und die Kultur der Freiheit.“