Giftattacke hinterlässt tiefe Spuren an der Uniklinik

Der Boom im Tourismus in Baden-Württemberg ist ungebrochen, und nirgendwo steigen die Übernachtungszahlen so stark wie im Raum Allgäu/Oberschwaben: Die Region verzeichnete ein sattes Plus von 37,2 Prozent, wie aus der Tourismusbilanz für 2019 hervorgeht.

„Dieser Zuwachs hat einen Namen, und der lautet Center Parcs“, sagt Justiz- und Tourismusminister Guido Wolf (CDU).

Der Ferienpark bei Leutkirch war im Herbst 2018 eröffnet worden und hat sich schnell als Besuchermagnet etabliert.