Städte feiern Schwörtradition in Video-Konferenz

Gegen die aktuelle Corona-Politik der Bundesregierung haben etliche Demonstranten am Samstagnachmittag in der Innenstadt Ulms demonstriert. Am Maritim Hotel hatten sich die Demonstranten gegen 15 Uhr versammelt und zogen dann mit Sprechparolen wie „Merkel muss weg“ oder „Wir fordern unsere Selbstbestimmung zurück“ Richtung Münsterplatz. Mit dabei waren mehrere Hundert Polizisten, die den Demonstrationszug begleiteten.

Wie viele Demonstranten unterwegs waren, das wollte die Polizei auf Nachfrage nicht schätzen.