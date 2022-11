Gezeichnet von der Flucht: Wie Psychotherapie geflüchteten Kindern helfen kann

Wer vor Krieg und Terror flüchtet, hat meist traumatische Erlebnisse hinter sich. Erinnerungen von Gewalt, Verlust, Gefahren und Bedrohungen zeichnen dabei nicht nur Erwachsene, sondern auch oder vor allem Kinder und Jugendliche. Wie ihnen bei der Verarbeitung von traumatischen Fluchterfahrungen geholfen werden kann und von welchen Erlebnissen die Kinder dabei erzählen, berichtet Christine Krug von der psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas Ulm-Alb-Donau.

„Wir bieten den Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung psychotherapeutische Begleitung an. So können sie ihre Erlebnisse verarbeiten“, erklärt Christine Krug. Fallen geflüchtete Kinder in der Schule auf, weil sie etwa sehr emotional sind, sich nicht konzentrieren können oder unter ständiger Anspannung sind, wird meist der Kontakt zur psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas aufgenommen. Auch ständige Schmerzen, die aber keine organische Ursache haben, können laut Christine Krug ein Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung bei den Kindern und Jugendlichen sein. Wird eine entsprechende Diagnose gestellt, wird mit dem Kind auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet. „Mit Kindern macht man in der Therapie weitaus mehr als zu sprechen. Vieles läuft über kunsttherapeutische Arbeit, bei der sich die Kinder malerisch ausdrücken können“, erzählt Christine Krug. Zudem soll über Rollenspiele oder andere Formen spielerischer Begleitung das Erlebte verarbeitet werden.

Aber auch die Eltern werden bei der Psychotherapie für traumatisierte Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung einbezogen. „Die Eltern haben die Aufgabe, dem Kind eine Orientierung bieten zu können, Halt und Stabilität zu geben“, so Christine Krug. Da meist auch Eltern unter Folgestörungen der Flucht leiden, werden gleichzeitig auch Mama oder Papa - oder auch beide Elternteile - am Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm (FBU) betreut.

Ein Beispiel, wie ein Kinder bei der Caritas malerisch ihre Erlebnisse verarbeitet hat: Das Kind erzählte von dem nicht endend wollenden langen Fußweg und dem Vogel, mit dem es gerne getauscht hätte, und was es alles tun würde, wenn es ein Vogel wäre: wie es in sein Nest fliegen und ausruhen könnte. (Foto: Caritas)

Essenziell für die Caritas, vor allem beim Umgang mit den Eltern, sind Dolmetscher. Auch hier arbeitet die Caritas mit dem BFU zusammen. „Die Dolmetscher sind speziell für diese Arbeit geschult worden. Da die Kinder meist sehr schnell deutsch lernen, braucht es für sie bald in der Therapie keinen Dolmetscher mehr. Bei den Erwachsenen dauert das jedoch länger“, berichtet Christine Krug. Während es in der kunsttherapeutischen Arbeit mit den Kindern kaum Dolmetscher braucht, werden sie in Gesprächen umso wichtiger. Das betrifft vor allem Gespräche mit Jugendlichen, die meist detaillierter über Erfahrenes sprechen. Diese Details gilt es für den Psychotherapeuten natürlich zu verstehen.

So ein Trauma können die Kinder oft nicht einsortieren. Sie haben schlimme Dinge erlebt, die nicht in ihr Weltbild passen. Christine Krug

Doch die Bezahlung der Dolmetscher ist nicht ganz klar geregelt. Finanziert werden sie deshalb größtenteils durch Spenden. Die Caritas ist deshalb auf finanzielle Unterstützung von außen angewiesen. „Die Personalstellen werden über die Diözese Rottenburg-Stuttgart, das Bundesfamilienministerium sowie die Stadt Ulm finanziert. Wichtig sind für uns aber auch weitere Spenden beispielsweise, um Fahrten zur Therapie bei uns für Familien zu finanzieren, die sich das oft nicht leisten könnten“, erklärt Christine Krug.

Eine Therapie sei für geflüchtete Kinder wichtig, um sich ein Leben in Sicherheit aufbauen zu können. „So ein Trauma können die Kinder oft nicht einsortieren. Sie haben schlimme Dinge erlebt, die nicht in ihr Weltbild passen. In der Therapie geht es darum, dass sie lernen, das einzuordnen, dabei ihren ganz eigenen Weg finden und sich ganz fühlen - auch mit dem schlimmen Erlebnis“, erläutert Christine Krug. Denn ganz aus dem Bewusstsein löschen könnte man schlimme Erinnerungen natürlich nicht. Und wenn das Kind ohne Eltern geflohen ist, bleibe auch nach der Therapie das Gefühl zurück, die Eltern schmerzlich zu vermissen.

Bomben eingeschlagen, Freunde verschwunden

Dass Eltern ihre Kinder alleine auf den Weg schicken, ist nur eines von vielen Themen, dass Kinder und Jugendliche in der Therapie beschäftigt. „Manche Kinder haben erlebt, dass Familienangehörige ihre Wohnung verloren haben, das Nachbarhaus wurde zerstört, Familienangehörige verletzt, Bomben sind eingeschlagen, Freunde plötzlich nicht mehr aufgetaucht.“ Oft seien geflüchtete Kinder und Jugendliche auf der Flucht Opfer von sexualisierter Gewalt geworden.

Derzeit sind rund 73 Kinder und Jugendliche bei der Caritas in Behandlung. Die Altersspanne reicht von vier- bis 18-Jährigen. Besonders für ältere Jugendliche kommen laut Christine Krug Sorgen um die Zukunft hinzu, die sie plagen. „Sie fragen sich, wie ihre Zukunft hier aussehen kann, sie haben Berufsfragen, brauchen Orientierung“, berichtet Christine Krug, die sich sicher ist: Der Bedarf an derartigen Therapieangeboten wird weiter wachsen. Schließlich kommen weiterhin viele Flüchtlinge nach Deutschland - und damit eben auch zahlreiche traumatisierte Kinder und Jugendliche.

Doch der erhöhte Bedarf dürfte sich erst in ein paar Monaten zeigen. „Zu Beginn haben die geflüchteten Familien ja ganz andere Sorgen, grundlegende Bedürfnisse wie ein Dach über dem Kopf oder eine verschlossene Tür beim Duschen müssen zuerst versorgt werden. Deshalb haben wir auch noch nicht viele ukrainische Kinder bei uns in Behandlung, auch wenn Flüchtlinge von dort bereits seit März zu uns kommen“, erklärt Christine Krug. Erst, wenn eine Familie allmählich zur Ruhe kommt, werde über den Bedarf einer Therapie nachgedacht.