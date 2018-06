Die Streiks an Kliniken weiten sich aus. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mitteilte, haben am Dienstag Beschäftigte in Krankenhäusern fast im gesamten Bundesgebiet zeitweise die Arbeit niedergelegt. Hintergrund ist die schlechte Personalausstattung.

Von einer dramatische Personalsituation in den Krankenhäusern unserer Region sprach auch Helga Springer-Gloning von der Gewerkschaft Verdi. Pflege, „wie sie die Patientinnen und Patienten zu recht erwarten“, sei so nicht mehr zu gewährleisten.

Nachdem Verdi, immer wieder, aber bisher ohne ausreichenden Erfolg, auf diese Situation hingewiesen habe, werde jetzt eine tarifliche Lösung, notfalls auch mit Arbeitskampfmaßnahmen, angestrebt, so Springer-Gloning.

Die beiden DGB-Kreisvorstände aus Neu-Ulm und Günzburg beschlossen einstimmig bei einer gemeinsamen Verdi bei dieser Auseinandersetzung aktiv und soli darisch zu unterstützen.

Der Günzburger DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning kritisierte die Aussagekraft der monatlichen Berichte der Agentur für Arbeit. Deshalb fordern die DGB-Kreisvorstände eine zusätzliche qualitative Arbeitsmarktberichterstattung für die Region. Diese solle unter anderem die Zahl der befristeten Arbeitsplätze, der Leiharbeitsplätze, der Werkverträge, der nicht-tarifgebundenen Arbeitsplätze, der Teilzeitarbeitsplätze, und der geringfügige Arbeitsverhältnisse erfassen. Gloning sagte : „Hauptziel der Arbeitsmarktpolitik muss es wieder werden, Arbeitssuchende in sozial abgesicherte, nachhaltige ’gute Arbeit’ zu vermitteln.“

Derweil führt die Personalnot in der Pflege wenige Tage vor der Bundestagswahl am Sonntag zu mitunter heftigen Vorwürfen politischer Kontrahenten.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach äußerte Verständnis für den Ausstand. Es gebe zu wenig Personal, und die Arbeitsbelastung in der Pflege sei viel zu hoch. Die SPD fordere schon länger mehr Pflegepersonal: „Leider hat die Union vier Jahre lang passiven Widerstand geleistet. Kanzlerin Angela Merkel hat das Thema Pflege erst im Wahlkampf entdeckt.“