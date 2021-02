Gewalt zuhause und gegen Frauen nimmt dramatisch zu

Besorgniserregende Kriminalitätszahlen aus dem Corona-Jahr 2020 hat das Polizeipräsidium Ulm am Dienstag für Ulm, den Alb-Donau-Kreis sowie die Kreise Biberach, Heidenheim und Göppingen vorgelegt.

Während die Gesamtzahl zurückgeht, steigt die Zahl schwerer Vergehen, die vor allem an Frauen verübt wurden. Die Polizei vermutet: Dies liegt auch am Lockdown.

Liegt es an den Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie? Die Ulmer Polizei vermutet es. Im vergangenen Jahr hat es in ihrem Zuständigkeitsgebiet in den eigenen vier Wänden häufiger gekracht.

Häusliche Gewalt habe 2020 ein Fünf-Jahres-Hoch erreicht: 964 Delikte wurden angezeigt, das sind 19 Prozent mehr als 2019.

Einschätzung der Polizei: „Dieses Leben, teils auf engstem Raum, könnte Aggressivität bis hin zur Partnergewalt begünstigen.“ Deshalb habe sie es sich auf die Fahne geschrieben, der häuslichen Gewalt „intensiv“ zu begegnen. Um Eskalationen zu verhindern will sie Risikoanalysen und Gefährdungsbewertungen vornehmen, Stichwort: „Gefährdungsmanagement“.

Dramatisch der Anstieg bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Die nahmen 2020 um mehr als 30 Prozent zu. 918 Delikte wurden angezeigt, 214 mehr als im Vorjahr. 15 Prozent fanden im öffentlichen Raum statt (zum Beispiel exhibitionistische Handlungen), der Rest im nichtöffentlichen Bereich.

Fast verdoppelt hat sich die Verbreitung pornografischer Schriften: von 220 in 2019 auf nunmehr 404 Delikte. Die meisten Taten würden über das Internet verübt. Die Polizei vermutet, dass hinter der „gravierenden Steigung“ die Pandemie stecke, weil die Menschen mehr Zeit im Internet verbrachten.

178 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern registrierte das Präsidium 2020, ein Fall mehr als im Vorjahr. Meistens würden auch diese Taten über das Internet begangen, indem Kindern pornografisches Material zugespielt wird oder sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert werden.

Auch die Zahl der Vergewaltigungen hat zugenommen: 69 Taten waren es im vergangenen Jahr, zwölf mehr als 2019.

Eine Zunahme registrierte die Polizei darüber hinaus bei sexuellen Übergriffen und Nötigungen, bei denen der Täter an seinem Opfer sexuelle Handlungen vornimmt oder solche Handlungen an sich vornehmen lässt, „obwohl der entgegenstehende Wille des Opfers erkennbar ist“. Hier stieg die Zahl von 62 auf 77 Fälle.

Positiv sei, so die Polizei, dass sexuelle Belästigung – die vorliegt, wenn der Täter sein Opfer sexuell berührt – weniger geworden ist. 2020 registrierte die Polizei 100 Fälle (2019 noch 133). Eine mögliche Ursache, so die Polizei: die Ausgangsbeschränkungen.

Die Aufklärungsquote bei den Sexualdelikten liege bei 90 Prozent, im Vorjahr 89 Prozent.

Trotzdem: Die Region zähle nach wie vor zu den sichersten im Land, so die Polizei. Unterm Strich wurden 2020 in ihrem Zuständigkeitsgebiet drei Prozent weniger Straftaten registriert als 2019, insgesamt: 38 864.

Wie sich die Pandemie auf die Gesamtlage ausgewirkt hat, und ob Corona und die Lockdowns auch für den Gesamtrückgang zuständig sind, ist unklar. Es dürfte aber nahe liegen. So verzeichnete die Polizei vor allem bei solchen Straftaten einen Rückgang, die in der Regel in der „Öffentlichkeit“ begangen werden.

- Einfacher Diebstahl reduzierte sich um fast 15 Prozent (6068 Straftaten).

- Wohnungseinbrüche (357 Delikte) lagen 2020 auf dem niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Das Präsidium hatte diesen Bereich in den vergangenen Jahren „besonders im Fokus“.

- Schwarzfahren: minus 29 Prozent (1446 Fälle).

- Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum nahmen um 13 Prozent ab (1668 Delikte).

- Straßenkriminalität ging zurück; von 5804 auf 5039 Fälle.

„Viele Feste und Veranstaltungen und damit ein Zusammentreffen mehrerer Personen, die Alkohol konsumieren, fielen aus“, so die Polizei. Übermäßiger Alkoholgenuss könne ebenfalls zu seiner Steigerung der Aggression führen.

Besorgniserregend: Die Angriffe auf Polizisten im Dienst nahm deutlich zu, die Zahl stieg von 271 Fällen auf 305, ein Anstieg um 13 Prozent.

Zugenommen haben auch Straftaten mit religiöser Gesinnung: Sechs Taten waren es 2020, zwei Delikte mehr als 2019. Im vergangenen Jahr zeigte die Polizei fünf Straftaten im Bereich des Terrorismus an.

Auch Rauschgiftdelikte nahmen zu (um neun Prozent auf 3402 Delikte). Grund: „Die verstärkten Kontrollen der Polizei. Denn solche Delikte werden oft nur aufgedeckt, wenn die Polizei kontrolliert.“

Zurückgegangen sind die politisch motivierte Straftaten, also Delikte der rechten, linken, ausländischen und religiösen Ideologie. 2020 gab es 175 Fälle (49 weniger als 2019). Vor allem im Bereich der rechten Ideologie reduzierte sich die Zahl: von 142 auf 95, ein Rückgang um 33 Prozent.

Angezeigt wurden hier vor allem „Propagandadelikte“ (54 Fälle) und Volksverhetzung (28). Die Zahl der Straftaten mit linker Gesinnung ging ebenfalls zurück, von 22 auf 20 Fälle. Zuwachs gab es bei Straftaten, die ausländischen Ideologien zuzurechnen sind: 30 Fälle, das sind 24 mehr als 2019.

Positiv: Straftaten gegen das Leben (Mord, Totschlag) nahmen ab. Die Zahl sank von 45 auf 40. Positiv ebenfalls: Alle Delikte (neun Mordtaten, 19 Fälle von Totschlag, acht fahrlässige Tötungsdelikte und vier Schwangerschaftsabbrüche) wurden aufgeklärt.

Ziemlich häufig sind noch immer Betrugsdelikte, vor allem „zum Nachteil älterer Menschen“ (Enkeltrick, falsche Polizisten). 2020 registrierte die „echte Polizei“ 1090 Delikte, im Vorjahr 1979.

Diese Zahlen seien jedoch nicht vergleichbar, da wegen einer geänderten Erfassung eine Serie von Anrufen innerhalb eines Tages und einer Gemeinde als ein Fall erfasst wird und nicht mehr jeder Anruf einzeln gewertet wird. Schaden im vergangenen Jahr: mehr als zwei Millionen Euro (2019: 400 000 Euro). Drei Prozent der Fälle klärte die Polizei auf, im Vorjahr 0,5 Prozent.

Und wer steckte hinter den Straftaten? Verübt wurden sie von 17 400 Tatverdächtigen, 63 Prozent waren Deutsche, 35 Prozent Ausländer.

Der Rückgang der Straftaten fällt in den Landkreisen unterschiedlich aus, mancherorts stiegen die Zahlen sogar. Gemessen wird dies mit der „Kriminalitätshäufigkeitszahl“; sie gibt die Zahl der Straftaten je 100 000 Einwohner an. Im Landkreis Heidenheim reduzierte sich die Häufigkeitszahl um fast 14 Prozent auf 3825. Im Alb-Donau-Kreis ging diese Zahl um acht Prozent auf 2871 zurück.

In Ulm reduzierte sich die Kriminalitätsbelastung um fast sechs Prozent auf 7996 Straftaten je 100 000 Einwohner. Der Landkreis Göppingen verzeichnete einen Anstieg um etwa drei Prozent auf 4306 Straftaten, ebenso der Kreis Biberach, wo die Häufigkeitszahl leicht stieg (um etwa ein Prozent) auf 3415 Straftaten.

Erfreulich: die Aufklärungsquote aller Straftaten. Die liege mit 65 Prozent nicht nur auf einem Zehn-Jahres-Hoch, sondern auch über dem Landesdurchschnitt (64 Prozent). Polizeipräsident Bernhard Weber: „Hier spiegelt sich die hohe Motivation der Beamten des Polizeipräsidiums Ulm wider, die ausdauernd und mit viel Elan professionelle Ermittlungsarbeit leisten.“