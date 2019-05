Getreten und an den Haaren gezogen – Streit unter Hundehalterinnen eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Hundebesitzerinnen in Senden (Landkreis Neu-Ulm) ist am Samstag eskaliert. Eine 66-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Demnach kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Streit zwischen den beiden Hundebesitzerinnen in der Stormstraße in Senden. Auslöser des Streites war, dass ein Hund auf den Hund einer 66-jährigen zuging, was diese jedoch nicht wollte.

Nachdem die 66-jährige die andere Hundebesitzerin erfolglos aufgefordert hatte, ihren Hund zurück zu nehmen, schob sie diesen mit ihrem Bein weg. Daraufhin kam es zur körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die 66-Jährige getreten und an den Haaren gezogen wurde.

Die 66-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich die andere Hundebesitzerin. Die Polizeistation Senden ermittelt.