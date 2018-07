Gesuchte und verurteilte 18-Jährige wehrt sich gegen Festnahme

Bundespolizisten haben am Dienstagmorgen eine gesuchte 18-Jährige am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Nach Angaben der Bundespolizei lag gegen die junge Frau ein Haftbefehl vor, weil sie ihre Jugendstrafe von einem Jahr und zwei Monaten nicht antrat. Sie wurde wegen Diebstahls und Unterschlagung vom Amtsgericht Ulm verurteilt.

Demnach überprüften Beamte der Bundespolizei am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr im Hauptbahnhof die Personalien der 18-Jährigen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie wegen Diebstahls und Unterschlagung verurteilt und nun gesucht wurde, weil sie ihre Jugendstrafe nicht antrat.

Tritte in Richtung der Polizisten

Während der Kontrolle versuchte die in Ulm wohnende Jugendliche mehrfach zu flüchten und in Richtung der eingesetzten Bundespolizisten zu treten. Auf dem Polizeirevier verhielt sich die alkoholisierte 18-Jährige weiterhin unkooperativ. Durch die Angriffe verletzte sich keiner der eingesetzten Polizeibeamten.

Bei der Durchsuchung der Jugendlichen fanden die Beamten in der Tasche zudem eine Bankkarte auf, welche einer anderen Person gehört. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine 59-jährige Frau die Geldkarte im Januar dieses Jahres in einem Zigarettenautomaten in der Ulmer Innenstadt vergessen hatte. Die 18-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Unterschlagung und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Bundespolizisten brachten sie anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.