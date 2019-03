Gesucht: „Miss und Mister Schwaben“

Die offizielle Wahl zu „Miss und Mister Schwaben“ findet am Samstag, 23. März, in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm statt. Beginn ist um 14 Uhr.

In zwei Wertungsdurchgängen präsentieren sich die Damen und Herren in den Frühjahrstrends sowie in Tracht einer Jury. Bei einem Interview sollen die Teilnehmer Natürlichkeit, Schlagfertigkeit und Sympathie unter Beweis stellen. Nach Auswertung der Jurystimmen erfolgt gegen 18 Uhr die Siegerehrung. Durch den Abend führt Moderator Florian Buchmaier von RegioTV.

Die Sieger nehmen je nach Wohnsitz direkt an der Wahl zu Miss & Mister Bayern oder Baden-Württemberg 2019/2020 teil. Sind sie auch dort erfolgreich, treten sie bei der Wahl zur Miss Germany 2020 im Europapark Rust oder bei der Wahl zum Mister Germany 2020 in Linstow (Mecklenburg-Vorpommern) an.

