Geschenke aus luftiger Höhe

Für die Kinder und Jugendliche im Universitätsklinikum gab es auch in diesem Jahr wieder eine besondere Nikolausüberraschung. Um den kleinen Patienten eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten, hat sich der Nikolaus in Ulm, vertreten durch Christian Hagg von der Ulmer Feuerwehr, etwas ganz besonderes überlegt: Am Dienstag, 6. Dezember, besuchte er auf eindrucksvolle Weise die Klinik - in diesem Jahr wieder die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie. Dabei favorisierte er einen eher ungewöhnlichen Weg, denn statt der Tür wählte er das Dach (Foto: Universitätsklinikum Ulm). Mit rund 20 Metern ging es hoch hinaus auf das Gebäude der Klinik, wo er von seinem fünfköpfigen Team gut gesichert wurde. Wieder am Boden angekommen, wurde der Nikolaus bereits von Jörg Fegert, dem ärztliche Direktor der Klinik, erwartet und übergab ihm den Geschenke-Sack.