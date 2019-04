Geparktes Auto rollt los – Zeugen reagieren mit pfiffiger Idee

Ein Auto hat sich am Dienstag in Ulm selbstständig gemacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Auch ein Schaden sei nicht entstanden.

Demnach hätte eine Zeugin gegen 10.45 Uhr das Auto gemeldet, das sich selbstständig gemacht hatte. Das Fahrzeug parkte im Schaffelkinger Weg und rollte Richtung Römerstraße.

Weitere Zeugen konnten das Auto gegen weiteres Wegrollen sichern. Sie schoben Standfüße von mobilen Verkehrszeichen unter die Räder. Das Auto blieb stehen.

Die 69-jährige Eigentümerin des Autos kam kurze Zeit später dazu. Sie stellte es im Anschluss ordnungsgemäß ab. Ein Schaden ist nicht entstanden.

