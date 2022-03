Genuss und E-Autos beim Verkaufsoffenen Sonntag in Ulm

Erleben, Einkaufen und Genuss – darauf können sich laut Ulmer City-Marketing am kommenden Sonntag, 3. April, die Besucher in der Ulmer Innenstadt freuen. Der Verkaufsoffene Sonntag lockt mit vielen Aktionen.

Aktionen in den Geschäften

Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt und in der Blaubeurer Straße ihre Pforten (bis 18 Uhr). Von Frühlingsangeboten, über Verlosungen, Musik und Verkostungen bis hin zu Rabatten haben sich die Geschäfte laut Mitteilung „so einiges“ einfallen lassen. Details unter ulmercity.de.

Auch die Kulinarik wird großgeschrieben. Genussstände und Foodtrucks bieten auf dem südlichen Münsterplatz ein abwechslungsreiches Essensangebot. Ob gesund, süß oder deftig – hier könne sich jeder aussuchen, wonach es ihm gelüstet.

Markt mit Klassikern

Begleitet wird der Verkaufsoffene Sonntag von einem Frühjahrsmarkt, der pandemiebedingt in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen war. Der Markt bietet ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz ein breites Sortiment für Groß und Klein an. Neben Klassikern wie Besen, Bürsten, Gewürzen und Tee, regionalen kulinarischen Spezialitäten, modischen Accessoires, Holz- und Haushaltswaren, Pflanzen, Korb- und Lederwaren, bis hin zu Schmuck und Spielwaren, offenbare sich den Kunden ein bunter Mix für alle Altersgruppen.

Autos mit alternativen Antrieben

Ebenso kommen Autointeressenten auf ihre Kosten. Autohäuser stellen vom Albert-Einstein-Platz bis zum Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Innenstadt Fahrzeuge aus. Der Fokus liege auf alternativen Antrieben.

Einen Höhepunkt möchte allen Besuchern die Feuerwehr Ulm bescheren. Anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums gewährt sie am 3. April Einblicke in ihr Tätigkeitsfeld. An verschiedenen Stationen in der Innenstadt können die Besucher hinter die Kulissen schauen, die Fahrzeuge in Augenschein nehmen und sich von den Feuerwehr-Attraktionen unterhalten lassen. Zu finden ist die Feuerwehr auf dem Judenhof, hinter dem Münster, vor dem m25, in der Dreiköniggasse sowie auf dem Marktplatz.

Mittelalter im Blautalcenter

Auch im Blautalcenter wartet die ein oder andere Überraschung unter dem Motto „märchenhaftes Mittelalter“ auf die Kunden: Marionettenspiele, Jongleure, eine Orienttänzerin und Märchen, die nicht nur die Kleinsten in ihren Bann ziehen. Darüber hinaus findet man auf einem Markt handgemachte und authentisch mittelalterliche Arbeiten.

„Wir haben uns besonders viel Mühe gegeben, für den Ulmer Familiensonntag ein kurzweiliges und umfangreiches Familienprogramm auf die Beine zu stellen“, so Citymanagerin Sandra Walter. „Ein Ausflug in die Ulmer City lohnt sich daher auf jeden Fall für Jung und Alt.“

Kostenlose Fahrt im Spatzenbähnle

Kindertattoos, Fotoaktionen, Kuscheln mit Maskottchen oder gemeinsame Akrobatik beim Mitmachcircus Harlekin – auch die Kids könnten allerlei zu erleben. Auch das Spatzenbähnle ist dabei. Es fährt zu jeder vollen Stunde bei Fotoprofi am Münsterplatz ab und bietet eine kostenfreie Rundfahrt durch Ulm.

Für die Unterhaltung der Erwachsenen sorgen Musik, Zaubershows, Stelzenläufer und ein Karikaturist. Zudem laden Aktionsstände zum Mitmachen und Gewinnen ein.