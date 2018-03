General Habersetzer wird von Ulm nach Kalkar versetzt

Generalmajor Klaus Habersetzer (60), derzeit Stellvertretender Befehlshaber und Chef des Stabes des Multinationalen Kommandos Operationsführung, verlässt Ende September Ulm und wird Kommandeur des Zentrums Luftoperationen in Kalkar (Nordrhein-Westfalen).

Dort wird Habersetzer, der seit 2012 in Ulm tätig ist, auch den dritten goldenen Stern bekommen und zum Generalleutnant befördert.

Vor der Verwendung in Ulm war Habersetzer Kommandeur der Offizierschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck. In Afghanisatn diente er als „Director Civil Military Synchronisation“ in Kabul

Über die Nachfolge Habersetzers ist noch nichts bekannt. Erwartet wird aber, dass ein Heeresgeneral seinen Posten einnimmt: Mit dem Befehlshaber, Generalleutnant Jürgen Knappe, und dem für Unterstützung zuständigen stellvertretenden Chefs des Stabes, Brigadegeneral Thomas Seifert, stehen bereits zwei Luftwaffenoffiziere an der Spitze des Kommandos.

Im Zentrum Luftoperationen fließen die einsatzbezogenen Führungsaufgaben von Luftstreitkräften zusammen. Dadurch besitzt die Luftwaffe die Fähigkeit zur Führung von Luftstreitkräften für den Einsatz- und Übungsflugbetrieb in Deutschland sowie im Auslandseinsatz. „Es leistet einen Beitrag zur Gestellung von Nato-Streitkräftestrukturen und hält diese Fähigkeit durch Aus- und Weiterbildungen selbstständig aufrecht“, teilt die Bundeswehr mit.

Habersetzer wird Ulm verlassen, wenn das Ulmer Multinationale Kommando einen großen Schritt hinter sich haben wird: Der 650 Mann starke Stab befindet sich derzeit in der Zertifizierungsphase vorm „Nato-TÜV“ und soll die Fähigkeit zur Führung großer Militäreinsätze bei der Nato-Übung „Trident Jaguar“ im Mai im Nato-Trainingszentrum im norwegischen Stavanger unter Beweis stellen.

Nach der erwarteten Zertifizierung durch die Nato, die Habersetzer maßgeblich vorbereitet hat und derzeit vorantreibt, soll das Kommando ab Juli 2018 für ein Jahr in ständiger Bereitschaft bleiben, um innerhalb von maximal 60 Tagen Nato-Einsätze im Ausland führen zu können.

In der vergangenen Woche war zudem bekannt geworden, dass die Bundeswehr das neue Kommandozentrum für schnelle Truppen- und Materialtransporte der Nato beim Ulmer Kommando ansiedeln will. Die Entscheidung fällt voraussichlich im Juni. (mö)