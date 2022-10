Gender-Aktivisten werfen sich selbst Rassismus vor

Normalerweise sind sie es, die andere anklagen - weil sie aufgrund ihrer sexuellen Identität oder ihres Geschlechts diskriminiert werden. Doch jetzt zeigen Mitglieder der Ulmer LGBTQ-Szene mit dem Finger auf sich selbst.

Gegner von Freiheit und Selbstbestimmung

Sensibilität ist ihnen wichtig. Denn Menschen, die lesbisch, schwul oder bisexuell sind, die sich als „queer“ bezeichnen (Sammelbegriff), treffen hierzulande noch immer auf Ablehnung und sogar Hass, wenn sie offen ihre Identität oder sexuellen Neigung zeigen. Jüngster Beweis in der Region: der Pride March (Marsch des Stolzes) in Ulm. Teilnehmer wurden teils heftig beleidigt („Schwuchtel“).

Diesen Gegnern von Freiheit und Selbstbestimmung passte es offenbar nicht, dass sich im Spätsommer in der Öffentlichkeit Menschen versammeln, um die „freie Liebe“ zu feiern.

Hier lesen Sie den Kommentar von unserem Redakteur Johannes Rauneker.

Die Gender-Aktivisten von „young and queer ulm“, die den Pride March organisiert haben (Gender bedeutet so viel wie „Geschlecht), teilen nun mit, dass es sich bei einigen Pöblern um Menschen mit Migrationshintergrund gehandelt habe. Konkret spricht „young and queer“ von „rassifizierten Personen“.

Doch statt deren Ausfälle ebenfalls zu verurteilen (Intoleranz ganz allgemein), entschuldigen sich die Organisatoren bei ihnen.

Wie kann das sein?

Die meisten Pöbler waren weiß

Laut „young and queer“ zogen die Teilnehmer der Demonstration friedlich durch die Stadt, als sie von „rassifizierten Personen“ queerfeindlich beleidigt wurden. Als Antwort darauf hätten einige der Beschimpften ihrerseits zurückgeschimpft – und sich dabei mehr als unsensibel gegenüber den Menschen mit Migrationshintergrund ausgedrückt, diese „vielfach rassistisch“ beleidigt, so „young and queer“. Hiervon distanziere man sich „ausdrücklich“.

In Richtung der „rassifizierten Personen“ und all jener, die den Tag „nicht genießen“ konnten und stattdessen Rassismus in der „LGBTQ-Community“ hätten erleben müssen, teilt „young and queer“ mit, dass man sich „mit allen Betroffenen“ solidarisiere.

Auch tritt „young and queer“ dem Eindruck entgegen, dass es allein Menschen mit Migrationshintergrund gewesen seien, die die Demo-Teilnehmer beschimpft hätten. Im Gegenteil. Überwiegend hätten sich „weiße Gruppen“ und Personen abfällig geäußert. Allerdings hätten die Demonstrierenden darauf dann eben nicht „rassistisch“ reagiert und deren Hautfarbe, deren vermeintliche Herkunft und Religion thematisiert.

Das, so „young and queer“, mache deutlich, dass Rassismus nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der „queeren Community“ vorhanden sei. Selbstkritisch heißt es: Man wolle nun „die eigenen Privilegien“ reflektieren. Wohl wissend, dass man als Orgateam des Pride March „leider“ sehr weiß dominiert sei.

Hass ist vor allem in bestimmten Milieus vorhanden

Keine Zeile ist es „young and queer“ hingegen wert, dass der Hass auf die queere Szene gerade in bestimmten Milieus besonders groß zu sein scheint.

Die „Deutsche Welle“ stellte unlängst fest – nach dem Tod des Transmannes Malte C. in Münster –, dass einige der Übergriffe tatsächlich durch junge muslimische Männer mit Migrationsgeschichte verübt worden seien. Zitat von Islamismus-Experte Ahmad Mansour mit Blick auf den tschetschenischen Täter in Münster: „Unter Tschetschenen ist Hass auf Homosexuelle weit verbreitet. Aber auch bei Männern aus Afghanistan oder Syrien. Mit der Migration aus diesen Ländern wächst die Homophobie in Deutschland.“

Wenngleich die größte Bedrohung für die LGBTQ-Szene offenbar woanders lauert. Wieder die „Deutsche Welle“ verweist mit Blick auf eine Statistik des BKA darauf, dass Transmenschen vor allem Gefahr aus dem rechten Milieu drohe.

Welche rassistischen Begriffe in Ulm genau gefallen sind, ist unklar. „young and queer“ will darüber mit schwäbische.de nicht sprechen. Die Last angesichts der Geschehnisse ist aber offenbar groß. Man befinde sich in einem „Reflexionsprozess" und wolle versuchen, den nächsten Pride March sicherer für alle zu machen – besonders aber für Betroffene von „Mehrfachdiskriminierung“.