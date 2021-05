Gemeinsam weniger einsam: Kundgebung auf Münsterplatz

„Gemeinsam weniger Einsam“. Mit einer Aktion unter diesem Motto möchte eine Gruppe Jugendlicher am Dienstag, 25. Mai, ab 15 Uhr bei einer Kundgebung auf dem Münsterplatz einen Impuls für neue Begegnungsformen in Zeiten von Corona geben.

Damit einhergehend regt die Gruppe laut Pressemitteilung „eine nachvollziehbarere Coronapolitik“ an, welche die Bereitschaft, sich an Coronaregeln zu halten erhöht, anstatt zu Hoffnungslosigkeit und damit zu Verstößen zu verleiten.

„Corona ist eine ernst zunehmende Bedrohung für uns alle, darin besteht kein Zweifel. Nach über einem Jahr Isolation wird es Zeit, dass wir lernen mit dieser Bedrohung umzugehen, ohne psychische Probleme dafür in Kauf nehmen zu müssen“, meint Antonia Hagen, Mitorganisatorin der Kundgebung. Pia-Marie Zwick, die sich ebenfalls an dem Projekt beteiligt: „Es geht darum sich Alternativen zu suchen, wie wir wieder gemeinsam leben können, ohne uns der Gefahr der Krankheit aussetzten zu müssen.“

Mentale Folgen würden oft unter den Tisch fallen

Gemeinsam haben die beiden Jugendlichen ein Programm auf die Beine gestellt, mit dem sie alle Menschen erreichen wollen. Einsamkeit sei ein ernstzunehmendes und immer größer werdendes Problem, welches sich durch die Pandemie verschärft habe. Alle Menschen, die während Corona an eine neue Schule, Universität oder Ausbildungsstätte gekommen sind, hatten kaum Möglichkeiten neue Kontakte zu knüpfen. Wenn von Schulschließungen und anderen Coronamaßnahmen die Rede ist, gehe es fast ausschließlich um die körperlichen Gefahren. Welche mentalen Folgen dieser Dauerlockdown zur Folge haben wird, lässt die Politik dabei unter den Tisch fallen.

„Gemeinsam weniger einsam“ fordert, „eine Coronapolitik, in der alle Schäden der Pandemie beachtet werden“. Mit gutem Beispiel wollten die beiden Jugendlichen voran gehen. Sie haben sich Möglichkeiten überlegt, wie man Menschen kennen lernen kann, ohne seine Gesundheit zu gefährden oder auf einen Bildschirm schauen zu müssen.

Wer nicht nur dabei sein möchte, sondern auch einen kleinen Beitrag leisten will, der bringt eine leere Blechdose oder einen gespülten Joghurtbecher mit. Und wer sich jetzt fragt, wofür man so etwas gebrauchen könnte, kommt um 15 Uhr am Dienstag nach dem Pfingstwochenende einfach auf den Münsterplatz – „und findet es selbst heraus“.