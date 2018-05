Gelungene Tests der Ulmer Spatzen

Für die letzten Tests vor der Rückrunde der Fußball-Regionalliga Südwest haben es die Ulmer Spatzen noch mal richtig wissen wollen. Gleich zwei Freundschaftsspiele hintereinander hatten sie für Samstagnachmittag organisiert. Zuerst ging es gegen den FC Augsburg II aus der Regionalliga Bayern, anschließend hieß der Gegner SV Spielberg, der in der Oberliga Baden-Württemberg startet. Beide Spiele entschieden die Spatzen für sich. Gegen Augsburg gewannen sie knapp mit 3:2, gegen Spielberg mit 6:0 dafür umso deutlicher. Ziel der Tests war es, den rappelvollen Kader zu testen. Dafür waren die beiden Spiele optimal. Der Ulmer Kader ist mittlerweile so dicht besetzt, dass es für beide Gegner zu einer eigenen Startformation reichte. Gegen Augsburg startete nahezu die Bestbesetzung. Nur Kapitän Florian Krebs spielte noch nicht und auch Luca Graciotti kam erst gegen Spielberg zum Einsatz. Im ersten Spiel offenbarten die Ulmer eine Fähigkeit, die eigentlich nicht zu ihren Stärken zählt: das Aufholen von Rückständen. Nach einem 0:2-Rückstand drehten sie das Spiel noch zum 3:2. Torschützen: David Braig, Thomas Rathgeber und Alper Bagceci. In der Hinrunde war es oft genau umgekehrt, da verspielten die Ulmer häufiger klare Führungen. Die Tore gegen Spielberg erzielten die Neuverpflichtung Mergim Neziri, Steffen Kienle, drei Mal Volkan Celiktas und Luca Graciotti.