Geldsegen für Ulmer Startup, das Firmen vor Lieferengpässen bewahren will

Das Ulmer Tech-Startup Matchory hat in einer Finanzierungsrunde nach eigenen Angaben 1,6 Millionen Euro eingesammelt.

Das Unternehmen hat eine KI-gesteuerte Beschaffungsplattform entwickelt, die relevante Lieferanteninformationen entlang der Lieferkette sammelt und dem strategischen Einkauf zentral zur Verfügung stellt.

Wie Matchory mitteilt, transformiere die cloud-basierte Software die globale Lieferantensuche. Sie werde zum Beispiel schon vom Bosch-Konzern genutzt.

Der Großteil des Geldes stamme von Earlybird, einem Venture-Capital-Investor mit Fokus auf Technologieunternehmen in Europa. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von zwei Milliarden Euro sei Earlybird eine der etabliertesten und aktivsten Venture Capital-Firmen in Europa.

Wie die Software funktioniert? Mit Hilfe von „Big Data“ und modernster Technologie würden Lieferantendaten weltweit aggregiert, aufbereitet und in einer „einzigartigen Datenbank“ zusammengestellt. Durch intelligente Suchalgorithmen und künstliche Intelligenz werde die Suche permanent optimiert und an die Nutzer angepasst.

Die Software soll auch helfen, Firmen vor Lieferengpässen zu schützen (wie aktuell wegen des Kriegs in der Ukraine). Matchory verweist in diesem Zusammenhang auch auf die ab 2023 in der EU geltenden Anforderungen des Lieferkettengesetzes (LkSG). Die Software von Matchory mache das strategische Beschaffungswesen „transparent, widerstandsfähig und nachhaltig“.

Die globale Matchory-Datenbank umfasse mehr als zehn Millionen Lieferanten im B2B-Bereich und wachse kontinuierlich.

Zum jüngsten Geldsegen sagt Aiko Wiegand, einer der Mitgründer: „Das frische Kapital ermöglicht es uns, unsere Software-as-a-Service-Lösung weiterzuentwickeln, zusätzliche Datenquellen zu integrieren und spannende neue Funktionen anzubieten.“