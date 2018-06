Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Ein Unbekannter hat am Freitag einen Geldbeutel aus einer Handtasche in einer Ulmer Gaststätte in Ulm gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine 19-Jährige war in dem Lokal in der Neuen Straße zu Gast. Zwei Stunden hielt sie sich dort auf. Ihre Handtasche hatte sie derweil an den Stuhl gehängt. Die junge Frau hatte damit ihre Tasche aus den Augen gelassen.

Einem Dieb kam das offenbar wie ein Angebot vor. Die 19-Jährige bemerkte nicht, wie der Unbekannte den Geldbeutel herausnahm und damit verschwand. Ihn sucht jetzt die Ulmer Polizei (Telefonnummer 0731/1880). Sie ermittelt wegen Diebstahls.