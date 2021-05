Gelage auf Spielplatz eskaliert: Attacke auf Polizisten

Gegen 1 Uhr hielten sich in der Nacht auf Sonntag etwa zehn Personen auf einem Spielplatz im Enzianweg in Blaustein auf. Das Verhalten der Personen sei derart laut gewesen, dass die Polizei gerufen wurde.

Einer war auf Provokation aus

Beamte des Polizeireviers Ulm-West lösten das Treffen auf, so die Ulmer Polizei am Sonntag. Der größte Teil der Gruppe kam den polizeilichen Aufforderungen nach. Einer aus der Gruppe war jedoch auf Provokation aus. Er blieb demonstrativ sitzen und warf einen Teleskopschlagstock vor sich auf den Boden.

Die Polizisten forderten ihn auf, sich auszuweisen. Dies interessierte ihn jedoch überhaupt nicht. Stattdessen ging er auf die Beamten zu. Dabei holte er die Klinge eines Cuttermessers aus seiner Hosentasche und drohte ihnen. Die Polizisten schlugen ihm die Klinge aus der Hand und setzten Pfefferspray ein. Der Mann flüchtete.

Nacht endet in der Zelle

Eine Verfolgung war jedoch unmöglich, da der 24-jährige Kumpel des Flüchtigen nun die Beamten mit einem Faustschlag angriff. Auch dieser wurde abgewehrt. Der erheblich betrunkene Angreifer wurde auf dem Boden fixiert und gefesselt. Die Beamten wurden dabei von ihm fortlaufend beleidigt. Im Anschluss an die Maßnahmen verbrachte er den Rest der Nacht in der Zelle. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen zu dem Flüchtigen dauern an.