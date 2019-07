Geht ein Feuerteufel um? Weiterer Brand in Scheune – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Geht in der Region rund um Ulm-Wiblingen ein Feuerteufel um? Nach dem schweren Brand am frühen Schwörmontagmorgen in einer Scheune in der Unterkirchberger Straße ist jetzt ein weiterer Brand-Fall bekannt: Nur wenige Hunderte Meter weiter in einer landwirtschaftlichen Halle in der Straße „Kutschenberg“ wurde ein Feuer von bislang Unbekannten gelegt.

Vermutlich nur durch Zufall kam es zu keinem größeren Schaden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Demnach haben bislang Unbekannte bei der Scheune in der Nähe der Tennisplätze des TV Wiblingen zwischen Betonwand und Scheunentor hindurch Stroh in Brand gesetzt.

Nur eine kleine Fläche Stroh brannte. Die 200 Ballen weiter hinten entzündeten sich nicht. (Foto: Raiber)

Weil aber die gut 200 Strohballen weiter hinten in der Scheune standen, wurde nur eine kleinere, zirka fünf Quadratmeter große Fläche von herumliegendem Stroh in Brand gesetzt.

Wir gehen stark davon aus, dass es in derselben Nacht war wie der Brand in der anderen Scheune Christan Raiber, Sohn des betroffenen Landwirts

Wann der Vorfall genau passiert ist, ist unklar. „Wir gehen stark davon aus, dass es in derselben Nacht war wie der Brand in der anderen Scheune“, sagt Christian Raiber im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Seinem Vater gehört die Scheune in der Straße „Kutschenberg“. Entdeckt haben sie die Feuerüberreste am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr. Sie informierten daraufhin die Polizei, die wenig später kam und die Spuren sicherte.

Raiber vermutet, dass die mutmaßlichen Täter mit einer Spraydose versucht haben, das Stroh in Brand zu setzen.

Durch einen Schlitz zwischen Wand und Scheunentor wurde das Stroh in Brand gesetzt. (Foto: Raiber)

Hinweise darauf, dass die beiden Brände zusammenhängen, liegen derzeit nicht vor, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Raiber selbst glaubt aber nicht an so viel Zufall: „Wieso sollten in einer Nacht zufällig zwei Lagerhallen, die nur 400 Meter auseinander stehen, von selber brennen?“, fragt er und geht davon aus: „Das waren dieselben Täter.“

Ganz so schnell will sich die Polizei nicht festlegen. Zumal: Bei dem Brand am Montagmorgen, bei dem insgesamt ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand, hätte die Spurensicherung keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Ganz ausschließen wollen die Ermittler das aber nicht. „Es können immer noch anderweitige Hinweise eingehen“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Doch warum brannte es dann? Die genaue Ursache – auch, ob sich das Stroh womöglich selbst entzündete – werde noch ermittelt, so der Sprecher weiter.

Geschädigte starten Zeugenaufruf auf Facebook

Auch Benjamin Wegerer, der Sohn des vom schweren Brand betroffenen Landwirts geht derzeit von Brandstiftung aus. Einen entsprechenden Facebook-Post mit einem Zeugenaufruf hat er am Montag abgesetzt. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr am Montagmorgen war er vor Ort.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet er von einem beschädigten Schloss, das die Feuerwehr beim Eintreffen aufgefunden habe. Zudem sei der Brand offenbar weiter hinten in der Halle ausgebrochen – und dort lagere das schon beinahe ein Jahr alte Heu. Ein Selbstentzünden sei daher für ihn sehr unwarhscheinlich, so Wegerer.

Die Polizei hält sich auf Nachfrage dazu bedeckt und verweist auf das laufende Verfahren. Ein aufgebrochenes Schloss sei noch kein Hinweis auf eine vorsätzliche Brandstiftung, so der Polizeisprecher. Dies könnte beispielsweise auch von einem Unbekannten weit vor dem Brand beschädigt worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Polizei möchte wissen: