Gegenverkehr nicht beachtet – Frau nach Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Frau am Montag bei einem Unfall in Ulm erlitten.

Nach Angaben der Polizei war ein 21-Jähriger gegen 19.30 Uhr in Donaustetten unterwegs. Er fuhr in der Illerkirchberger Straße Richtung Ortsmitte. Bei Grün bog er links in Richtung B30 ab. Hierbei stieß sein Fahrzeug mit einem anderen Auto zusammen. Darin saß eine 29-Jährige. Auch ihre Ampel zeigte Grün. Der Rettungsdienst untersuchte die Frau. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf insgesamt rund 8000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug der Frau.