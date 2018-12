Gegen die Scheibe geschleudert

Nicht angeschnallt war ein Mann bei einem Unfall am Sonntag in Laichingen.

Ein Betrunkener war frontal gegen eine Ampel gefahren. Ein 37-Jähriger war gegen 7.30 Uhr von Merklingen in Richtung Laichingen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Laichingen prallte der Mann mit seinem Golf gegen eine Ampel. Er und der Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 38-Jährige Mitfahrer war nicht angeschnallt und schleuderte gegen die Scheibe. Er wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn und den Fahrer in Krankenhäuser. Die Polizei stellte bei dem 37-Jährigen fest, dass er Alkohol getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Den an der Ampel auf etwa 1.000 Euro.