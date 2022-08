Geführte Rundgänge durch Ulmer Ausstellungen

Letzte Führungen im Monat August stehen für die Sonderausstellung „Otl Aicher 100 Jahre 100 Plakate“ im HFG-Archiv sowie zur Ausstellung „Der Nase nach!“ im Museum Ulm an. Termine sind am Sonntag, 28. August, 11.15 Uhr, und am Dienstag, 30. August, 14 Uhr, für die Aicher-Ausstellung und am 28. August, 15 Uhr, für die Ausstellung für den Geruchssinn im Museum.

Otl Aicher und sein Team prägten das Erscheinungsbild der Olympischen Spiele in München, die am 26. August 1972 eröffnet worden waren. Die damals in der bayerischen Landeshauptstadt sollten heiter, modern und demokratisch sein, ohne Pathos und Gigantismus, ganz im Gegensatz zu der Olympiade der Nationalsozialisten 1936 in Berlin. Die Abteilung XI für Visuelle Gestaltung unter der Leitung von Otl Aicher verwendeten freundliche und bunte Farben wie Blau-, Grün-, Orange- und Gelb-Töne.

Das visuelle Erscheinungsbild besticht auch heute, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München 1972, durch Klarheit, Schrift und Farbkonzept, das sich konsequent über die Kleidung, das Maskottchen „Waldi“ bis hin zur Ausgestaltung der Sportstätten und zu den Sportplakaten widerspiegelt, wie sie auch in der derzeitigen Ausstellung „Otl Aicher 100 Jahre 100 Plakate“ komplett zu sehen sind.

Die Teilnahme an den Führungen am 28. und 30. August sind ohne Anmeldung und Reservierung möglich.

„Der Nase nach!“ heißt eine derzeitige Ausstellung im Museum Ulm. Mit dem Geruchssinn werden unentdeckte Geschichten hinter den Bildern verschiedener Sammlungen des Museums erzählt. Duftende Gärten, die Parfumkugel an einem Kleidungsstück, die Rauchschwaden der Hölle, ein Esstisch oder eien monochrome Fläche wurden von den Parfümeurinnen und Parfümeuren von International Flavors and Fragrances (IFF) für die Geruchsführung nachgebildet und sind dort erlebbar.

Die Teilnahme an der Führung am 28. August ist ohne Anmeldung und Reservierung möglich.