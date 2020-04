Geflüchtete machen Masken für die Tafel

Unter hohen Schutzmaßnahmen ist der Tafelladen in Ulm am Mittwoch wieder eröffnet worden. Kunden und Mitarbeiter müssen Mund- und Nasenschutz tragen. Einen Grundstock von 300 Schutzmasken lieferte dafür das Theater Ulm, und im Bürgerhaus Mitte sitzen Ibrahim Tchuigwa Mbtawa und Suhalia Hagyossef an den Nähmaschinen und produzieren Mundschutz am laufenden Band.

Dank dieser Kooperation von Theater, Bürgerhaus Mitte und Tafelladen „haben wir genug Masken, um sie den Kunden schenken und mitgeben zu können. Das erleichtert den Ablauf enorm“, sagt Claudia Steinhauer, Leiterin der Abteilung Soziale Dienste beim DRK-Kreisverband Ulm.

Ibrahim Tchuigwa Mbtawa und Suhalia Hagyossef haben Hunderte von Masken genäht, nicht nur für den Tafelladen, sondern auch beispielsweise für Altenheime, wie Mbtawa erklärt. Beide leben in der Flüchtlingsunterkunft im Mähringer Weg und sind Profis: Der 34-Jährige aus Kamerun ist seit 20 Jahren Schneider. Das Handwerk habe er von seinem Vater gelernt. Suhalia Hagyossef, die aus Syrien stammt, bringt ihr Knowhow auch als Mitarbeiterin in der DRK-Kleideroase ein, die wegen der Corona-Pandemie derzeit noch geschlossen ist.