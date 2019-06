Gefahrguteinsatz der Feuerwehr im Neu-Ulmer Industriegebiet

Die Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag ins Neu-Ulmer Industriegebiet ausrücken. Gemeldet wurde ein Brand in einem Container auf einem Gelände in der Carl-Zeiss-Straße, Ecke Böttgerstraße.

Als die Feuerwehr eintraf und den Container öffnete, stellte sie aber fest, dass in dem Container eine chemische Reaktion ausgelöst wurde. Auf der Straße war ein stechender Geruch wahrzunehmen, es entstand eine ernorme Hitze.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen sich entsprechende Schutzkleidung an, um mit Sand die Hitzeentwicklung und auch die chemische Reaktion zu unterbinden. Das gelang ihnen. Verletzt wurde niemand.

Ursache ist noch unklar

Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften vor Ort im Einsatz, darunter auch ein Chemiker. Wie es zu der Reaktion kam, ermittelt nun die Polizei.

Während des Einsatzes war ein Teil des Industriegebietes gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderung, vor allem auf der Otto-Hahn-Straße.