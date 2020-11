Gedenkstunde für Opfer der Reichspogromnacht findet statt

Anlässlich des Jahrestags der Reichspogromnacht findet am kommenden Montag, 9. November, auf dem Ulmer Weinhof eine Gedenkveranstaltung statt. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm (DIG) lädt ein.

Beginn der öffentlichen Veranstaltung ist um 19 Uhr. Erinnert werden soll an die antisemitischen Pogrome in Deutschland am 9. November 1938. Namentlich gedenkt die Veranstaltung auch in diesem Jahr der 212 Ulmer Jüdinnen und Juden, die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden.

Der Vorstand der DIG Ulm/Neu-Ulm will trotz Corona nicht auf die Veranstaltung verzichten. Diese sei ein „überaus notwendiges Signal“, um zugleich der historischen Verantwortung gerecht zu werden und um weiterhin Haltung der Gesellschaft einzufordern.

Der DIG weiter: „Die Opfer von Antisemitismus, Judenhass und Rassismus in der Zeit der Nazi-Herrschaft mahnen uns heute immer noch, nicht bösen Gerüchten, perfiden Verleumdungen, finsteren Bezichtigungen oder einer arglistigen Verschwörungstheorie Glauben zu schenken, wie sie ab 1938 in den Hassverbrechen und in der singulären Ausrottung des europäischen Judentums mündeten.“

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes verzichtet die Deutsch-Israelische Gesellschaft auf einen Chor. Das Einhalten aller erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln sei gewährleistet und werde kontrolliert. Zur Nachverfolgung der Kontakte würden die Daten der Besucher aufgenommen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht.