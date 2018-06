Gastronomen in der Glacis-Galerie mit Bauchschmerzen

Der zentrale Essensbereich in der Glacis-Galerie kommt offenbar nicht so recht in die Gänge: Anfang vergangener Woche machte der Anbieter von türkischen Gerichten „Kepabcim“ dicht. Über die Hintergründe kann nur spekuliert werden. Denn von Centermanagerin Sabine Friedrich ist kaum Substanzielles zu erfahren: „Das ist ein ganz normaler Vorgang in einem Center.“ Der Gastronom habe sich „völlig unaufgeregt“ entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Gespräche mit einem Nachmieter würden bereits geführt. „Clinch“ in irgendeiner Form habe es nicht gegeben. Doch üblicherweise werden die Mietverträge in Centern des europäischen Marktführers ECE langfristig abgeschlossen.

Zu dem Thema möchte Friedrich allerdings keine Details nennen. In Erinnerung ist hier jedoch der Fall der Esi Akdas: 80 000 Euro steckte die junge Frau in ihre Bio-Smoothie-Bar, die sich bei 2000 Euro Umsatz und angeblich 4000 Euro Miete nicht lohnte. Die Ulmerin musste jedoch vor gut einem Jahr erst in der Öffentlichkeit Wirbel veranstalten, um aus ihren langfristigen Mietvertrag entlassen werden.

Über ein Jahr nach der Eröffnung sind sich Centerexperten längst klar, dass die Galerie in Teilen neu konzipiert werden muss. Beispielsweise zog Esi Akdas im Erdgeschoss an den vermeintlichen Haupteingang gegenüber der Maximilianstraße („Grüne Brücke“). Wer jedoch die Besucherströme im Einkaufszentrum nun beobachtet, der erkennt, dass weit mehr Besucher über die Ludwigstraße das Center besuchen.

Nach Auskunft der Centermanagerin ist ECE zufrieden mit der Frequenz in der Galerie. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es Zeit brauche, einen neuen Handelsstandort zu entwickeln. Dies gelte auch für den Foodcourt.

Namentlich will sich hier kein Mieter beschweren. Denn wer motzt, gilt schnell als Nestbeschmutzer. Hinter vorgehaltener Hand ist allerdings deutliche Kritik zu hören. Der Umsatz reiche bei den meisten geradeeinmal, die 45 bis 50 Euro Miete pro Quadratmeter zu decken. Auf Dauer sei dies freilich zu wenig.

Kritisiert wird von vielen Gastronomen insbesondere die Toilettengebühr. „Das ist eine Kundenverhinderungsmaßnahme“, sagt ein Mieter. Die Centermanagerin kritisierte diese Gebühr ebenfalls bereits im Februar gegenüber unserer Zeitung. Geschehen ist seitdem nichts.

Elf Ladengeschäfte stehen derzeit in der Glacis-Galerie leer. Zuletzt schloss der Lederwarenhersteller Marc Picard sein Geschäft. Allerdings wegen Insolvenz des gesamten Konzerns. Centermanagerin Sabine Friedrich betont, dass es vielversprechende Verhandlungen mit großen Namen gebe. In Kürze könne sie diese nennen.

Der Anbieter von günstigen Schmuck-Konzepten „Amazing Jewelry“ wird auf den Internetseiten des Fachblatts Textilwirtschaft bereits als Zuzug gehandelt. Das Konzept: echter Silberschmuck zu angeblich unschlagbaren Preisen. Kein Geheimnis ist, dass sich Friedrich einen echten Magneten der Kategorie Primark wünscht. Das würde auch dem Food-Court helfen.