Gasalarm in Neu-Ulm: Tank kippt um

In der Nähe des Neu-Ulmer Stadtteils Gerlenhofen ist es am Montagmittag zu einem Unfall mit einem Gastank gekommen. Wie die Polizei mitteilte, mussten Wohnhäuser im direkten Umfeld geräumt werden. Die Bergung des beschädigten Tanks dauert zur Stunde noch an.

„Die Absperrmaßnahmen halten noch an“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Wie lange war am Montagnachmittag noch nicht bekannt. Für die Bergung des Gastanks sei eine Spezialfirma notwendig. „Und bis die da ist, wird es wohl noch etwas dauern“, so der Sprecher weiter.

Laut Polizeimitteilung kam es um kurz nach 13 Uhr zu dem Gasaustritt in der Hausener Straße in Neu-Ulm. Ein leer geglaubter Gastank mit einem Fassungsvermögen von 2700 Liter sollte von einem Privatgrundstück abtransportiert werden. Beim Aufladen kippte der Tank um und schlug leck.

Feuerwehr räumt Wohnhäuser im Umfeld

Der Behälter ist noch teilweise gefüllt. Der Gefahrenbereich wurde von der Feuerwehr festgelegt und ist bereits geräumt. Es sind Wohnhäuser im direkten Umfeld betroffen. Mehr als Bewohner seien aber wohl nicht betroffen.

Laut Mitteilung kommt es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle, eine Umleitung wurde von der Feuerwehr eingerichtet. Bislang gibt es nach Angaben der Polizei keine Meldungen zu verletzten Personen.

