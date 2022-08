Gartenmesse Diga in Wiblingen: Wir verlosen 22 Eintrittskarten

Wer es gerne grün hat, der ist richtig aufgehoben auf der Gartenmesse Diga, die von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. August, im Kloster Wiblingen über die Bühne geht.

Neben allem rund um Garten und Grün werden neue Düfte, Gartentechnik, Gartenbücher, Möbel, Floristik, Deko und vieles mehr vorgestellt. Geöffnet hat die Messe am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

schwäbische.de ermöglicht 22 Interessierten den kostenlosen Besuch (normaler Kartenpreis: 7 Euro). Wer sich das Event nicht entgehen lassen möchte, schreibt so schnell wie möglich eine Mail an redaktion.ulm@schwaebische.de

Die ersten 22 Interessenten, die sich bis Donnerstag, 11. August, 12 Uhr gemeldet haben, bekommen den Zuschlag. Sie werden darüber per Mail benachrichtigt. Abgeholt werden sollten die Karten ebenfalls am Donnerstag bei der „Schwäbischen Zeitung“: in der Münchner Straße 15 in Ulm um 16 Uhr am Haupteingang,

Viel Glück!