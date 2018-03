Gartenhütte brennt fast vollständig aus

Eine Hütte in einer Kleingartenanlage in Ulm ist am Donnerstagabend fast vollständig ausgebrannt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach wurde gegen 18.15 Uhr der Brand durch eine Zeugin der Feuerwehr gemeldet. Als die Feuerwehr im Haselbühl eintraf, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Brandursache unklar

Personen befanden sich nicht in der Hütte. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte das Feuer im Geräteschuppen ausgebrochen sein. Warum das Feuer dort ausbrach, ist unklar.

Durch den Brand und das Löschwasser wurde die Hütte zerstört. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei in Ulm ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.