Eine Gartenhütte hat am Mittwoch in Dietenheim gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, sei die Brandursache nicht bekannt.

Demnach teilte ein Zeuge kurz nach 23.30 Uhr einen Brand mit. In der Wainer Straße brannte die Gartenhütte. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und löschten das Feuer. Wie der Brand ausbrach, ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf wenige hundert Euro.