Ganes kommen aus Südtirol und singen auf Ladinisch

Die Südtiroler Gruppe Ganes gastiert am Donnerstag, 29. September, ab 20 Uhr in der Roxy-Werkhalle in Ulm. „Or Brüm“ lautet der Titel des Konzerts, das ist Ladinisch und bedeutet übersetzt „Blaues Gold“. Seit über zehn Jahren musizieren die Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen als Ganes. Die Schwestern sind in La Val aufgewachsen, einem Dorf in den Südtiroler Dolomiten. Seit 2018 steht die Bassistin Natalie Plöger mit den beiden auf der Bühne. Die Arrangements des Trios sind laut Veranstalter federleicht und wunderschön, die Stimmen der drei Musikerinnen ergänzen sich perfekt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 28,50 Euro, an der Abendkasse 31 Euro.