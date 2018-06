Gabriele Holthuis verlässt das Ulmer Museum

Paukenschlag im Ulmer Museum: Direktorin Gabriele Holthuis wird das Haus Mitte kommenden Jahres verlassen. Laut einer knappen Pressemitteilung der Stadt Ulm hatte die Leiterin Oberbürgermeister Ivo Gönner bereits nach der Sitzung des Kulturausschusses am 20. November um eine vorzeitige Auflösung ihres unbefristeten Vertrages gebeten: Damals hatte ihr das Gremium einstimmig eine Erhöhung des Budgets für das Museum verweigert – ein deutliches Misstrauensvotum gegen die 58-Jährige, das von einigen Stadträten mit indirekten Rücktrittsforderungen verstärkt wurde.

Holthuis war Anfang 2012 an das Haus gekommen, nachdem dieses seit 2009 kommissarisch geführt wurde. Nachdem die langjährige Leiterin Brigitte Reinhardt in Ruhestand gegangen war, war eine Wiederbesetzung der Stelle zweimal gescheitert: Zunächst hatte Thorsten Sadowsky, inzwischen Chef des Kirchner-Museum im Schweizer Davos, kurz vor Amtsantritt einen Rückzieher gemacht. Ein Jahr später endete der nächste Neubesetzungsversuch mit einem Eklat. Favorit Martin Mäntele, der das Museum kommissarisch mitverwaltete zog seine Bewerbung am Tag der Wahl zurück. Grund war damals seine Dissertation, die zwar ausgezeichnet bewertet, aber nicht publiziert worden war, womit er damals keinen Doktortitel führen durfte. In der Rückschau interessanter ist freilich die damalige Aussage von Kandidatin Ina Prinz sagte die ababsagte, weil sie in Ulm ein „Klima des Frustes“ erfahren habe.

Holthuis, die zuvor zwölf Jahre lang erfolgreich als Museumsleiterin in Schwäbisch Gmünd gearbeitet hatte, sollte dem entgegentreten. Beim Amtsantritt hatte sie große Visionen: Eine Neukonzeption des Museums, zu der auch ein Umbau gehören sollten, neue museumspädagogische Ansätze, eine Öffnung des Hauses nach außen. Drei Jahre später ist davon nur wenig vollendet, und das liegt keineswegs nur an Holthuis: Investitionen in das Museum haben in der Ulmer Politik derzeit keine Priorität.

Und doch gab es in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Ausstellungen am Marktplatz: In Erinnerung bleiben etwa Holthuis’ erste Präsentation „Auf Augenhöhe“, die ihre Vorstellungen eines modernen Museums erahnen ließ, die „Rückkehr des Löwenmenschen“ und auch die laufende Schau „Das Licht meiner Farben“ mit Werken des Zero-Künstlers Heinz Mack. Von der Schlagzahl früherer Jahre war das Museum unter Holthuis allerdings weit entfernt, wegen des geschrumpften Budgets musste die Zahl der Sonderausstellungen reduziert werden. Ein Grund dafür, dass sich die Besucherzahlen im Sinkflug befanden: Nur mehr gut 35 000 waren es 2014 2010 waren es 41 000). Als Folge davon hat sich im Museum ein Defizit aufgebaut: 313 000 Euro.

Diese schlechten Zahlen wurden Holthuis zuletzt im Kulturausschuss vorgehalten – ebenso Konzept- und Ideenlosigkeit. Hinter den Kulissen hatte es schon länger gebrodelt. Von einem schwierigen Verhältnis zwischen Chefin und Mitarbeitern war immer wieder die Rede, bereits 2013 hatte die Stadt ihr deshalb den eigentlich schon pensionierten Finanzfachmann Richard Nann zur Seite gestellt. Als Unterstützung hieß es; manche sprachen schon von einer Teil-Entmachtung. Sicher ist: Die Chemie zwischen Stadt und Holthuis stimmt schon länger nicht mehr.

Das liegt sicher an Verfehlungen der Direktorin, an einer nicht immer gelungenen Kommunikation, aber nicht nur. Denn die Probleme des Museums haben schon vor ihrem Amtsantritt begonnen. Wichtige Tätigkeiten wie Digitalisierung und Provenienzforschung wurden lange Zeit kaum betrieben, die komplizierte Grundstruktur des Museums mit seinen sieben Gebäuden ist schon länger eine Herausforderung für die Ausstellungsmacher. Holthuis warb zuletzt immer wieder für die Neugestaltung. Doch der Funke sprang bei den Entscheidern nicht so recht über. Im April beschloss der Kulturausschuss zwar den Einstieg in konkretere Planungen. Doch gleichzeitig waren aus mehreren Fraktionen Bedenken wegen der Finanzierbarkeit gekommen. Ein Signal für einen schnellen Umbau oder gar eine Erweiterung war der Beschluss nicht.

Lieber sprachen die Stadträte zuletzt über den Neubau eines zentralen Kunstdepots: angesichts mangelnder Lagerflächen im Ulmer Museum und anderen Kultureinrichtungen ein wichtiges Projekt, aber keine Lösung für die Probleme des Hauses am Marktplatz. Die waren in einer Machbarkeitsstudie klar benannt worden: Das Museum habe zwar eine bedeutende Sammlung, könne diese aber in seinem aktuellen baulichen Zustand nicht zeitgemäß präsentieren.

Es gibt also durchaus Gründe, warum bei Holthuis zuletzt ein gewisser Ulm-Frust zu spüren war. Noch bis Juni 2016 wird sie das Ulmer Museum leiten, die Mitarbeiter hat sie über ihren Rückzug informiert. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht bekannt. Fest steht, dass die Stadt zum dritten Mal in nur sechs Jahren einen neuen Museumsleiter sucht.