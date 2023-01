Gabriel Clemens in Neu-Ulm: Darts-Fans feiern ihren „German Giant“

„Oh, Gabriel Clemens!“ – Die „Gaga“-Party in Deutschland nimmt kein Ende. Das WM-Märchen ist für den „German Giant“ zwar vorbei, doch nur wenige Tage nach seiner sagenhaften Weltmeisterschaft mit dem Einzug ins Halbfinale ließ Gabriel „Gaga“ Clemens in Neu-Ulm schon wieder die Pfeile fliegen.

Der momentan beste deutsche Darts-Spieler gehörte neben fünf weiteren Weltstars zum Aufgebot der Schwaben-Darts-Gala in der Ratiopharm-Arena und wurde dort von seinen Fans frenetisch gefeiert.

Publikumsliebling Gabriel „Gaga“ Clemens. (Foto: Dennis Bacher)

Das schwäbische Publikum – völlig aus dem Häuschen, als Clemens erstmals an diesem Abend zu den Klängen des Oasis-Klassikers „Wonderwall“ einlief und gewohnt zurückhaltend Autogrammwünsche erfüllte. „Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das alles zu realisieren“, reagierte „Gaga“ auf die zahlreichen Sprechchöre, die am Donnerstag (fast) nur seinen Namen kannten.

Rund 3500 Darts-Fans waren in die Ratiopharm-Arena gepilgert, die meisten von ihnen, um ihren WM-Helden live zu erleben. Auch die Freunde Günter H. (55) und Helge B. (59) aus Illertissen ließen sich den ersten öffentlichen Auftritt „Gagas“ nach der Weltmeisterschaft nicht entgehen. „Es ist natürlich ein einmaliges Erlebnis, heute dabei sein zu dürften“, strahlte „Gaga“-Fan Helge B., der sein Idol bislang nur aus dem Fernsehen kannte.

Er deutete auf seine Eintrittskarte: „Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte man mir nicht machen können.“ Kumpel H. ergänzte: „Da haben unsere Frauen wirklich ins Schwarze getroffen. Sogar ein Abholservice gehört zum Geschenk dazu. Also nehmen wir im Anschluss auch gerne noch die Aftershowparty mit.“ Ihre Unterstützung für den „German Giant“ brachten die Freude mit selbst bemalten Shirts zum Ausdruck. Die Aufschrift: „Sind wir nicht alle ein bisschen GAGA?“

An der Antwort auf diese rhetorische Frage ließen die Ulmer Darts-Fans am Donnerstag keinen Zweifel. Obwohl der „German Giant“ – zumindest an der Scheibe – keinen guten Abend erwischte und nach zwei Partien bereits die Segel streichen musste, feierte das Publikum seinen WM-Helden ohne Pause.

Darts-Fans aus dem Unterallgäu und der Oberpfalz lernten sich in Neu-Ulm kennen. (Foto: Dennis Bacher)

Auch Nico Rattinger, Darts-Fan aus Breitenbrunn im Unterallgäu, ließ sich kürzlich vom „Gaga“-Fieber anstecken. „Bis zur WM war ich eigentlich großer Fan von Jonny Clayton. Jetzt steht Gabriel Clemens bei mir ganz oben“, erzählte der junge Mann, der sich gemeinsam mit vier Freunden zur Gala nach Neu-Ulm aufmachte, um erstmals bei einem großen Darts-Event dabei zu sein.

Als Pylone verkleidet, feuerten die Freunde ihren neuen Helden inmitten von Tausenden Fans an. „Die Stimmung ist einfach super, fast jeder ist verkleidet. So stellt man sich auch das Ally Pally vor.“

Kostüme gehören unter echten Darts-Fans selbstredend zum guten Ton. So feierten in der Ratiopharm-Arena Zwerge und Kobolde an der Seite von Weihnachtsmännern und Einhörnern. Andere Fans ließen sich bei der Garderobe von ihren Idolen inspirieren.

So auch Christian Holze aus der Nähe von Ulm, der nach eigenen Angaben schon zahlreiche Darts-Events miterlebte und auch diesmal wieder im Original-Trikot von Michael van Gerwen in der Arena aufschlug. „Das Shirt ersteigerte ich für mehrere hundert Euro. Mighty Mike trug es bei einer WM und unterschrieb darauf“, erzählte der Fan, der schon vor einem Jahr bei der ersten Schwaben-Darts-Gala dabei war. „Ich finde es einfach super, dass Spieler wie van Gerwen hier in die Region kommen.“

Diese Gruppe aus dem bayerischen Aufhausen vermisste ihren siebten Zwerg. (Foto: Dennis Bacher)

Der ganz große Wurf gelang am Donnerstag zwar weder dem WM-Zweiten Michael van Gerwen noch dem Publikumsliebling Gabriel Clemens, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Spätestens als der „German Giant“ zwei Freiwürfe im obligatorischen Show-Duell mit den Ulmer Bundesliga-Basketballern Anton Gavel (Trainer) und Philipp Herkenhoff verwandelte, glich die Arena einem Tollhaus.

Den Titel bei der zweiten Schwaben-Darts-Gala nach 2022 machten am Donnerstag die früheren Weltmeister Peter Wright und Gerwyn Price unter sich aus. Letzterer setzte sich im Finale mit 4:1 nach Legs durch.

Der letzte Applaus des Abends galt aber Gabriel Clemens. „Ich bin kein besonders euphorischer Mensch, aber diese tolle Unterstützung ist der Wahnsinn“, sagte er. Freundlich winkend verabschiedete sich der „German Giant“ von der Bühne – allerdings nur für diesen Abend. Die „Gaga“-Party in Deutschland geht weiter.