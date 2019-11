Günzburger Ausbrecher sind in ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...“ Thema

Ende November wird die Bundesstraße 30 südlich von Ravensburg nach jahrelanger Bauzeit endlich fertig. Das will die Stadtverwaltung mit den Bürgern feiern.

Am Samstag, 30. November, soll es am bisherigen Ausbauende der B30 eine Feier mit Regierungspräsident Klaus Tappeser, Landesverkehrsminister Winfried Hermann, Oberbürgermeister Daniel Rapp, einer geistlichen Segnung und Musik geben. Das teilte die Leiterin des Ravensburger Stadtmarketings, Patricia della Monica, am Dienstag mit.