Gänstorbrücke wird mit Sensoren ausgestattet - Brücke nur einspurig befahrbar

Am Dienstag beginnen - wie angekündigt - die Arbeiten zur Montage der Monitoring-Anlage an der Gänstorbrücke. Die Arbeiten dauern eine Woche lang. Ortskundigen Autofahrerinnen und Fahrern wird empfohlen, die Brücke in Ulm und neu-Ulm zu umfahren.

Die Brücke wird mit speziellen Sensoren ausgestattet, die die Bewegungen des Bauwerks und das Verhalten der Stahl-Spannglieder im Inneren des Betons beobachten. Hierzu kommt ein großes Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. Von Dienstag, 23. Oktober, bis einschließlich Dienstag, 30. Oktober, wird an den Werktagen jeweils abends ab 20.30 Uhr bis morgens um 5 Uhr gearbeitet. Die Brücke ist dann nur einspurig befahrbar, Baustellenampeln regeln den Verkehr. Ortskundigen Autofahrerinnen und Fahrern wird empfohlen, die Brücke zu umfahren. Am Wochenende ist die Brücke in beide Richtungen wie üblich befahrbar. Der Fußgängerverkehr kann auch während der Bauzeit ungehindert auf einem Gehweg die Brücke queren.