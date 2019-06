Am Samstag, 29. Juni, legt das als SM-Schiff bekannte „Torture-Ship“ erneut von Friedrichshafen ab. Bereits zum 23 Mal ist das Schiff, auf dem sich jährlich Fans von Lack, Leder und Latex versammeln, auf dem Bodensee unterwegs.

Nach einer Debatte um ein mögliches Verbot vor einigen Jahren ist die Veranstaltung mittlerweile zum festen Programmpunkt am Bodensee geworden. Jedes Jahr kommen hunderte Besucher in Konstanz und Friedrichshafen an die Uferpromenade, um sich die Fetisch-Fans in den fantasievollen und teils skurrilen Kostümen ...