Fußgängerin übersieht Straßenbahn

Eine Fußgängerin hat am Montag in Ulm Straßenbahn die Straßenbahn übersehen und erlitt schwere Verletzungen.

Kurz nach 16 Uhr überquerte die 37-Jährige in der Beyerstraße den Fuß- und Radweg in Richtung Ehinger Anlagen. Sie hatte am Gleiskörper nicht auf das Verkehrszeichen und die aus Richtung Ehinger Tor kommende Straßenbahn geachtet, so die Polizei. Die Frau hörte wohl mit Kopfhörern Musik.

Vollbremsung der Straßenbahn

Selbst auf die Warnglocke der Straßenbahn reagierte sie nicht. Deren Führer leitete eine Gefahrenbremsung ein. Die Fußgängerin prallte gegen das Fahrzeug und schleuderte auf den Boden.

Rettungskräfte brachten die 37-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Ein Sachschaden an der Straßenbahn ist nicht entstanden.