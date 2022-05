Am Mittwoch gegen 17 Uhr übersah ein 36-jähriger Zusteller beim Rückwärtsfahren in der Eberhardtstraße einen 81-jährigen Fußgänger. Nach Polizeiangaben stieß er mit seinem Renault gegen den Senior. Dieser stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Der Renault blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unbeschädigt. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.