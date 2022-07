Funky Pilots Big Band hebt in Ulm ab

Im Alten Theater Ulm stehen am Samstag, 30. Juli, ab 20 Uhr die Funky Pilots auf der Bühne. Die Zuhörer erwartet modernder Big Band Sound mit Funk-/Rock-/Soul-Kompositionen, die begeistern werden, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Die Band besteht seit 2018 und vereint 22 Musiker aus der Region Ulm. Sie spielen in der klassischen Big Band Besetzung, mit Saxophon- / Posaunen-/ Trompetensatz und einer Rhythm Section mit Klavier/Gitarre/Bass/Schlagzeug und Percussion. Inhaltlich decken sie die gesamte Bandbreite des Big Band Jazz ab, der musikalische Fokus liegt allerdings auf modernen Kompositionen, heißt es in der Vorschau weiter. Dazu gehören insbesondere auch Gesangsnummern, die von Sängerin Karina Beyerle interpretiert werden. Bandleader ist Matthias Kamp aus Gögglingen. Einlass zum Konzert in Ulm ist bereits ab 19 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 14 Euro, ermäßigt zehn Euro.