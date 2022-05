Für Frauen Musik und Infos im Grünen

Frauen helfen Frauen e. V., Frauenberatungsstelle und Frauenhaus Ulm laden zu einer öffentlichenVeranstaltung im Alten Friedhof ein. Die Teilnehmerinnen erwartet Musik und Information im Grünen. Los geht’s am Freitag, 6. Mai, von 14 bis 15.30 Uhr. Es ist, wie es in der MIiteilung von Frauen helfen Frauen e. V., Frauenberatungsstelle und Frauenhaus Ulm heißt, eine erste gemeinsame Veranstaltung der Organisationen:Frauen helfen Frauen e.V., Frauenberatungsstelle und Frauenhaus Ulm, Selbsthilfebüro KORN e.V., Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Ulm, Neu-Ulm und Alb-Donau-Kreis und der Telefonseelsorge Ulm. Mit dabei ist außerdem das Duo ViaKlass, das handgemachte unplugged Musik mit Akkordeon und Kontrabass spielt. Die teinehmenden Grupe verteilen Flyer, informieren über ihre unterschiedlichen Angebote und Einrichtungen und freuen sic, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. „Swingende Oldies, französische Walzervarianten, Tangos und Wienerlieder, sowie die grüne Umgebung des Alten Friedhofs sorgen sicherlich für einen tollen Rahmen“, heißt es in der Einladung weiter.