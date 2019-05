Fußgängersteg wird saniert – Kurt-Schumacher-Ring voll gesperrt

Die Sanierungsarbeiten am Fußgängersteg über den Kurt-Schumacher-Ring am Fort Oberer Kuhberg in Ulm sind auf der Zielgeraden: Um die beiden durch einen Lastwagen-Aufprall beschädigten Stützen zu sanieren, wurde der Beton-Steg bereits im Dezember vergangenen Jahres ausgehoben und seither neben der Straße gelagert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Inzwischen ist die Sanierung der Stützen fast abgeschlossen und der Steg kann wieder eingesetzt werden. Dabei kommen wieder zwei Mobilkräne der Firma MSG zum Einsatz mit einer maximalen Hubkraft von jeweils 500 Tonnen.

Für die Kranarbeiten muss der Kurt-Schumacher-Ring von Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 13. Mai, 6 Uhr, von der Jörg-Syrlin-Straße bis zum Egginger Weg voll gesperrt werden.

Umleitungen, innerstädtisch und regional, werden entsprechend eingerichtet und beschildert. Die abschließenden Arbeiten am Fußgängersteg, wie Herstellen der Wegeanschlüsse und Aufbringen eines neuen Belags können wieder ohne Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Tangente ausgeführt werden. Ende Mai soll die Fußwegverbindung über den Steg wieder zur Verfügung stehen.