Fußgängerin beschädigt Auto – und haut ab

Eine Frau ist am Mittwoch in Ulm mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei flüchtete die Frau danach, sie hatte eine rote Ampel missachtet.

Gegen 19 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Auto in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Ehinger Tor. An einer Ampel hatte sie Grün und eine Fußgängerin Rot. Dennoch überquerte die Unbekannte die Straße. Hierbei stieß sie gegen das Fahrzeug der 34-Jährigen. Danach ging sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen schätzt die Polizei (Telefonnummer 0731/1880) auf etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.