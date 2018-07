Fußgänger wird von Traktor überrollt und schwer verletzt

Ein 22-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen von einem Traktoranhänger überrollt und dabei schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei lief der junge Mann gegen 1.30 Uhr auf dem Gehweg der Gänstorbrücke in Richtung Neu-Ulm. Der Betrunkene stürzte auf die Straße. Dort fuhr ein Traktor mit zwei Anhängern. Ein Reifen eines Anhängers überrollte den Mann. Sein Rucksack blieb an dem Reifen hängen. Die alamierte Feuerwehr trennte den Schwerverletzten von seinem Rucksack. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Traktor des 72-Jährigen entstand kein Sachschaden.