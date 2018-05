Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Montag in Ulm bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 10 Uhr fuhr eine 21-Jährige aus dem Blaubeurer Ring in die Schillerstraße. Unvermittelt lief aus dem Gebüsch vom linken Straßenrand ein Mann auf die Fahrbahn.

Mann fällt auf die Straße

Der Mazda erfasste den 46-Jährigen. Dabei fiel der Mann auf die Straße und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Der Schaden an dem Mazda wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Mann in dem Gebüsch etwas gesucht und war dann, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn getreten.