Friedenskonzert am Sonntag

Wie klingt der Frieden? Initiiert durch den Ulmer Musiker Ayhan Coskun findet am Sonntag, 13. September, wieder ein Konzert der Weltmusik unter dem Motto „Frieden“ auf der Insel im unteren Ausee in der Ulmer Friedrichsau statt (Foto). Die musikalische Reise führt zunächst nach Italien, dann über Bulgarien in die Türkei, danach über Frankreich in die USA bis zum afrikanischen Kontinent – und noch weiter. Die Musik soll Brücken bauen und verbinden. Alle sind herzlich eingeladen auf der Wiese ein paar schöne Stunden zu verbringen. Beginn ist um 12 Uhr, das Ende gegen 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unter anderem dabei sind: Walter Spira, Anica Wondra, Simone Harmatzy-Simon, Tonda Kubitschek, Dante Thompson, Philipp Zey, Silvia Liberto, Hannes Hiller, Gerda Rieder, Frank Kubitschek, Sebastian Jooß, Johannes Honnef, Ayhan Coskun, Martin Hefele, Adnan Jashari, Spoondoctor Richie, Nikolai Van Bübl, Georg Preisler, Jaryn Pepe, Günter Buhles, Markus Wirth, Andreas Hagmann, Vincent Vialard, Jürgen Böckeler und viele mehr.