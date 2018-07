„Freunde des Orients“ jonglieren den Kerzenständer beim Fest der Kulturen

Zum Auftakt der diesjährigen Tage der Begegnung stieg am Samstag wieder das große Fest der Kulturen auf dem Ulmer Marktplatz. Die Folklore-Gruppe „Freunde des Orients“ zeigte ebenso wie 26 andere Gruppen aus Ulm und Umgebung ihr Können, darunter auch Alphornbläser oder afrikanische Trommler. An 26 Spezialitäten- und Informationsständen und an den Ständen der Vereine erfuhren die Besucher zudem viel Interessantes über die Herkunftsländer der „internationalen“ Ulmer. Nur das Wetter hat nicht mitgespielt. SZ-Foto: Martina Dach