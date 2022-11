Freude auch bei der Ulmerin Claudia Roth: Das Roxy ist einer der besten deutschen Live-Clubs

Endlich mal wieder ein schöner Termin für Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Kaum ist der Ärger rund um den Antisemitismus-Skandal bei der diesjährigen Documenta verraucht, droht neuer Ärger. Es geht um die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Roth soll erwägen, das Wort „Preußen“ aus dem Stiftungsnamen zu streichen. Das gefällt nicht jedem.

Ziemlich viel Gefallen hatte Roth in dieser Woche an der Verleihung des hoch dotierten Musikpreises „Applaus“ in Erfurt. Sie durfte zweieinhalb Millionen Euro an Clubs in ganz Deutschland verteilen. Noch größer allerdings war die Freude bei einer Delegation des Ulmer Roxy: bei Geschäftsführer Chris Grupp, Veranstaltungsmanagerin Johanna Homburger und Booker Michael Mutschler.

Nicht mit leeren Händen zurück

Die Ulmer sind nicht mit leeren Händen zurückgekommen an die Donau. Das Roxy wurde nämlich ausgezeichnet als eine der „besten deutschen Livemusikspielstättten“. 30 000 Euro gab es dafür.

Insgesamt 28 Einrichtungen bekamen den „Applaus“-Preis in dieser Kategorie, ein Bundeskulturpreis, der in diesem Jahr vor allem im Zeichen der Auswirkungen der Pandemie stand. Der Preis soll die Aufmerksamkeit auf die „herausragende Arbeit“ der Veranstalter lenken, heißt es von Seiten der „Initiative Musik“, die die Verleihung organisierte.

Die Freude ist groß. (Foto: pr)

Das Roxy ist der einzige Club zwischen Bodensee und Schwäbische Alb, der mit dem Preis ausgezeichnet wurde. Vor allem Clubs aus Berlin, München, Köln und Hamburg sind unter den Gewinnern. Immerhin: In einer weiteren Kategorie, in der kleinere Spielstätten ausgezeichnet wurden, befindet sich auch das „Zeughaus“ in Lindau, das sich über 10 000 Euro freuen durfte.

Warum das Ulmer Roxy abgesahnt hat: Grundlage sei dessen Livemusikprogramm des „sehr schwierigen“ Corona-Jahres 2021 gewesen. Zwar habe das Roxy die Hälfte des Jahres seine Tore für das Publikum geschlossen gehalten, Stillstand sei jedoch „keine Option“ gewesen. Und so wurden im Wechsel die „Roxy Lockdown Bar“, Wunschkonzerte oder Impro-Theater-Shows gestreamt.

„Musikclubs stehen für gelebte, für getanzte Freiheit“

Wie schon im Corona-Jahr 2020 wurde das Roxy auch wieder zum Aufnahmestudio umfunktioniert und ein Album der „Roxy Lockdown Sessions“ mit regionalen Musikern und Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Ulm produziert.

Claudia Roth, die schwärmte: „Musikclubs stehen für gelebte, für getanzte Freiheit“, kennt das Ulmer Roxy aus eigener Anschauung. Sie wurde in Ulm geboren und stattet der Stadt immer wieder Besuche ab.

Auch das Publikum des Ulmer Kulturzentrums soll von dem Preis profitieren. Das Roxy-Management teilt mit, dass die Preissumme helfe, das „hochgelobte Angebot von Live-Konzerten“ in der Zukunft noch vielfältiger und abwechslungsreicher zu gestalten.